Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несколько сенаторов в пятницу, 11 марта, явились на заседание комитета Совфеда по экономической политике с прикрепленными на пиджак значками с символом «Z».

Известно, что буква «Z» олицетворяет собой поддержку спецоперации российских военных сил на Украине и стала ее неофициальным символом.

Именно буква «Z» присутствует на всей российской технике военных сил РФ, которая участвует в специальной операции на территории Украины, и является одним из знаков ее отличия.

Народные же избранники прикрепили значки с буквой «Z» на пиджаки рядом с нагрудным знаком сенатора.

Власти России объявили о начале проведения специальной операции на территории Украины в конце февраля. Российский президент заявил, что задача российских войск – поддержать Донбасс и защитить мирных жителей, которых бомбит киевское правительство на протяжении последних восьми лет. Также глава России объявил о проведении демилитаризации и денацификации Украины.

Вам может понравиться

Спецслужбы США давят на своих же граждан, кто выступает за налаживание отношений с Россией

Елена Брэнсон, которая занимает пост председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США, дала интервью агентству РИА Новости. В ходе него она рассказала, что спецслужбы Соединенных Штатов серьезно давят на

Российские Instagram-пользователи атакуют аккаунт Белого дома

Пользователи российского интернета атаковали аккаунта Белого дома в соцсети Инстаграм и ведут активный чат под каждой публикацией. Русские комментаторы обосновались надежно в инстаграме Белого дома и под каждым постом юморят,

Китай готовит «адские» санкции, как ответ Западу

Власти КНР начали вести работу над действующим санкционным законодательством. Со слов специалиста по праву Тянь Фэйлуна, подобные меры предотвратят большинство неприятных ситуаций в стране. Об этом пишет РИА Новости. Специалист
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |