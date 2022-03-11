Несколько сенаторов в пятницу, 11 марта, явились на заседание комитета Совфеда по экономической политике с прикрепленными на пиджак значками с символом «Z».

Известно, что буква «Z» олицетворяет собой поддержку спецоперации российских военных сил на Украине и стала ее неофициальным символом.

Именно буква «Z» присутствует на всей российской технике военных сил РФ, которая участвует в специальной операции на территории Украины, и является одним из знаков ее отличия.

Народные же избранники прикрепили значки с буквой «Z» на пиджаки рядом с нагрудным знаком сенатора.

Власти России объявили о начале проведения специальной операции на территории Украины в конце февраля. Российский президент заявил, что задача российских войск – поддержать Донбасс и защитить мирных жителей, которых бомбит киевское правительство на протяжении последних восьми лет. Также глава России объявил о проведении демилитаризации и денацификации Украины.