читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экономист в США, Джеффри Сакс, рассказал, что введенные Западом санкции против Москвы не будут эффективными. Он считает, что антироссийские санкции не дадут нужного результата и нанесут серьезный удар только странам Запада.

Сакс добавил, что по его прогнозам события будут развиваться совсем по-другому – они дадут серьезные отрицательные последствия для всего мира, но не для России.

Экономист рассказал, что введение санкций – это типичный инструмент внешней политики Штатов. Власти часто их применяют, однако такие меры в результате перестают работать.

Как пример Джеффри Сакс назвал такие страны, как Венесуэла, Иран и КНДР. В этих случаях политика американских санкций провалилась.

Эксперт пояснил, что США хочет поставить на колени страну, огромную по своим размерам, но эту задачу выполнить невозможно. При этом нужно учитывать, что у России в наличии 1600 ядерных боеголовок.

Вам может понравиться

Президент Финляндии Ниинистё запланировал телефонный разговор с Путиным

Саули Ниинистё, президент Финляндии, сообщил, что в пятницу, 11 марта, проведет телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг. В прошлый раз

Германия в замешательстве от наплыва беженцев из Украины

Германия оказалась не готовой к огромного количеству беженцев из Украины, которые уже заполонили всю страну. Ежедневно в Берлин приезжает больше, чем 10 тысяч граждан с Украины. Однако Берлин для украинцев

National Interest: Флот США пополнился первой после пандемийного кризиса ударной подводной лодкой

Подводные силы ВМС США официально приняли на вооружение новейшую ударную подводную лодку класса Virginia в конфигурации Block IV, получившую имя USS Oregon. Атомная субмарина была построена совместно компанией General Dynamics
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |