Экономист в США, Джеффри Сакс, рассказал, что введенные Западом санкции против Москвы не будут эффективными. Он считает, что антироссийские санкции не дадут нужного результата и нанесут серьезный удар только странам Запада.

Сакс добавил, что по его прогнозам события будут развиваться совсем по-другому – они дадут серьезные отрицательные последствия для всего мира, но не для России.

Экономист рассказал, что введение санкций – это типичный инструмент внешней политики Штатов. Власти часто их применяют, однако такие меры в результате перестают работать.

Как пример Джеффри Сакс назвал такие страны, как Венесуэла, Иран и КНДР. В этих случаях политика американских санкций провалилась.

Эксперт пояснил, что США хочет поставить на колени страну, огромную по своим размерам, но эту задачу выполнить невозможно. При этом нужно учитывать, что у России в наличии 1600 ядерных боеголовок.