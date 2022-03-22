В Атланте авиационная фирма Hermeus работает над созданием первого в мире многоразового гиперзвукового пассажирского самолета с экипажем. Понятно, что подобная реактивная платформа со скоростью порядка 5 Маха также особый интерес и у военных. Об этом пишет на портале Sandboxx американский военный обозреватель, ветеран морской пехоты Алекс Холлингс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соучредитель Hermeus и главный операционный директор компании Скайер Шуфорд объяснил, почему гиперзвуковые полеты с экипажем могут помочь сделать тактические боевые самолеты более живучими в оспариваемом воздушном пространстве. Особенно в условиях, когда противовоздушные системы потенциальных противников продолжают совершенствоваться, в том числе усиливая свои «анти-стелсовые» возможности.

«По мере того, как технологии совершенствуются, вы можете накачивать все больше и больше мощности наземного базирования в радар, и тогда стелс уже не так сильно влияет на живучесть, как раньше. Так что на самом деле все сводится к тому, как избежать ловушки или прямой атаки, и именно здесь начинает сказываться скорость», – сказал Шуфорд.

Он отмечает: нацеливание на маневренный самолет, движущийся со скоростью 5 Маха на большой высоте, представляет собой серьезную проблему даже для самых передовых систем, находящихся сегодня на вооружении.

Шуфорд также объяснил, почему Hermeus считает необходимым придерживаться более дешевого подхода к быстрой разработке боевых самолетов. Огромные усилия по развитию новых платформ с затратами, измеряемыми миллиардами долларов, создают большие проблемы: этим платформам нужно долго оставаться в эксплуатации только для того, чтобы оправдать расходы по разработке. Как считает Шоуфорд, намного эффективнее внедрять платформы применительно к специальным задачам, включая борьбу с угрозами, которые могут материализоваться через годы или даже десятилетия.

По его мнению, самая ценная возможность, которую гиперзвуковые самолеты могут предложить американским военным, заключается в том, что они способны очень быстро отработать на больших расстояниях. У Соединенных Штатов самые большие военно-воздушные силы на планете, но даже дядя Сэм не может заставить свои F-16 и AC-130 постоянно летать вокруг каждой военной операции в мире. Дроны с длительным сроком пребывания в воздухе, такие как MQ-9 Reaper, способны на такое, но этим низкоскоростным системам может потребоваться много часов, чтобы достичь своих целей даже с относительно близких взлетно-посадочных полос.

4 октября 2017 г. группа «зеленых беретов» армии США и нигерийских солдат попала в засаду, устроенную боевиками-исламистами в Нигере. В ходе возникшей перестрелки погибли четыре американских и пять нигерских солдат. «Это породило неприятные вопросы о том, почему самые высококвалифицированные бойцы при поддержке самых сильных вооруженных сил в мире оказались в тактическом невыгодном положении без какой-либо поддержки с воздуха, достаточно близкой, чтобы иметь значение», – отмечает Алекс Холлингс.

Ранее, в 2012 году, скоординированное нападение на два отдельных объекта США в Ливии, принесло такие же болезненные уроки. По итогам инцидента четыре американца были мертвы, в том числе два сотрудника ЦРУ и посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Как и засада в Нигере, воздушная поддержка американцев в Ливии имелась слишком далеко, чтобы успеть оказать хоть какую-то значимую помощь.

Эти два случая, хотя и являются исключениями из двух десятилетий контртеррористических операций, прекрасно демонстрируют весьма реальные ограничения американской авиации, когда дело доходит до быстрого преодоления больших расстояний. Американские силы специальных операций, которым поручено сражаться или обучать боевиков-марионеток для конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, в ближайшие годы будут рассредоточены все дальше. Без нового подхода к поддержке с воздуха это может стать причиной новых катастроф в стиле Нигера или Бенгази.

Конечно, есть примеры, когда миссии такой поддержки выполняли бомбардировщики B-1B Lancer, которые теперь планируется отправить на пенсию, заменив их на будущий B-21 Raider. Но сохраняется и другая важная проблема: высокая стоимость как самих этих платформ, так и их эксплуатации.

Используя недорогие гиперзвуковые самолеты, Соединенные Штаты могли бы полагаться на меньшее количество более быстрых платформ для обеспечения поддержки, доставки грузов или обеспечения разведки в реальном времени. Несмотря на то, что технически это не относится к типам «почти одноразовых» платформ, которые, в терминологии ВВС США, достаточно дешевы, чтобы их потеря могла нанести значимый ущерб, беспилотная версия гиперзвукового самолета Hermeus может быть заметно дешевле, чем дорогостоящие бомбардировщики и даже истребители, такие как F-35, при этом перемещаясь быстрее и не предлагая никакого риска для людей-операторов. Гиперзвуковые платформы с экипажем могут предложить еще большую гибкость подобной миссии.

Как пояснил Шуфорд, «Когда мы вступаем в стратегическую конкуренцию с равными противниками, такими как Китай и Россия, нам действительно потребуется быстро преодолевать большие расстояния, быстро нацеливаться или обеспечивать связь, когда иные системы связи выходят из строя, что нередко тоже жизненно важно в различных операциях».