Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вокруг Мариуполя постепенно сжимается кольцо и военнослужащие ДНР почти сформировали Мариупольский котёл. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Как считают авторы статьи, битва под Мариуполем, которая может произойти уже в скором времени и дальнейшее поражение ВСУ, может стать крупнейшим стратегическим поражением украинской армии за последние годы. Отмечается, что силы Народной милиции ДНР оперативно перебрасывают в регион свои подразделения, чтобы увеличивать своё присутствие, также они заняли посёлок Первомайское, который находится в восьми километрах к северу от Мариуполя.

Всё это должно помешать силам ВСУ выбраться из окружения. Также было заявлено, что у украинской армии почти не остаётся сил на оборону и некоторые отказываются продолжать воевать, добровольно сдавая своё оружие.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Мариуполе националистами был заминирован Приазовский госуниверситет. Для этого были использованы управляемые взрывные устройства.

Вам может понравиться

“Известия”: поставка продукции Apple может восстановиться к осени

Транспортные цепочки, по котором в Россию доставлялась продукция Apple, практические разрушены. Именно этим, а не нежеланием компании работать в России можно объяснить ограничение продаж iPhone и других гаджетов от американского

Лидер Rammstein отменил концерты в России

Тилль Линдеман сообщил, что отменил запланированные концерты в двух городах России. Выступления лидера немецкой группы Rammstein должны были состояться в Москве и Новосибирске 5 и 11 декабря этого года соответственно.

FAZ: в Китае прославляют Путина из-за спецоперации ВС РФ на Украине

В Китае многие жители весьма положительно относятся к президенту России Владимиру Путину, считая его одним из лучших лидеров современности. В публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщается, что жители Китая
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 марта – небольшая облачность, до -5 °C | город Мытищи: погода, 5 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 5 марта – небольшой снег, до 3 °C | Подольск: погода, 5 марта – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 5 марта – пасмурно, до 5 °C |