Вокруг Мариуполя постепенно сжимается кольцо и военнослужащие ДНР почти сформировали Мариупольский котёл. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Как считают авторы статьи, битва под Мариуполем, которая может произойти уже в скором времени и дальнейшее поражение ВСУ, может стать крупнейшим стратегическим поражением украинской армии за последние годы. Отмечается, что силы Народной милиции ДНР оперативно перебрасывают в регион свои подразделения, чтобы увеличивать своё присутствие, также они заняли посёлок Первомайское, который находится в восьми километрах к северу от Мариуполя.

Всё это должно помешать силам ВСУ выбраться из окружения. Также было заявлено, что у украинской армии почти не остаётся сил на оборону и некоторые отказываются продолжать воевать, добровольно сдавая своё оружие.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Мариуполе националистами был заминирован Приазовский госуниверситет. Для этого были использованы управляемые взрывные устройства.