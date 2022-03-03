Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о минировании Приазовского государственного университета в Мариуполе.

Заявление Мизинцев сделал во время заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Согласно сообщению генерал-полковника, заминированы были подступы к университету. Использовались для этого, по его информации, управляемые взрывные устройства. В минировании он обвинил националистов.

Помимо этого, Мизинцев рассказал о задержании в Мариуполе 60 человек, которые направлялись к гуманитарному коридору. Все они были насильственно доставлены в 34-ю школу. Отмечается, что саму школу тоже заминировали.

Мизинцев указал, что мирное население националисты используют как «живой щит», угрожая взорвать и учебное заведение.

Ранее Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что националисты в Мариуполе не выпускают людей по гуманитарным коридорам. Он заявил, что люди в городе являются заложниками.