Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Иностранного легиона», в который привлекались наемники из западных стран, которые хотели сорвать российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Однако рано утром в субботу место дислокации этих боевиков было разгромлено, пишет издание «Русская весна».

Авторы публикации поясняют, что все наемники стекались в Чернигов, в отель Украина, расположенный в центре города. Однако в субботу по зданию этого заведения был нанесен высокоточный удар.

В настоящий момент официальная информация об этой атаке отсутствует. Также неизвестно ни количество жертв среди наемников, ни степень разрушения здания. Однако точно известно, что именно в отеле «Украина» была сконцентрирована крупная группировка иностранных боевиков.