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Совет прихода РПЦ в Амстердаме заявил, что хочет перейти в ведение Вселенского патриархата. Причина такого заявления – поступающие угрозы как в адрес духовенства, так и в адрес прихожан.

О том, что приход Святителя Николая Мирликийского отказывается входит в состав Московского патриархата, сообщается на официальном портале религиозной общины.

При этом в сообщении не уточняется, кто и как угрожал приходу и священнослужителями, но указывается, что после их поступления был срочно собран Совет прихода.

Известно, что портал РБК запросил информацию в амстердамском приходе и попросил прокомментировать произошедшее представителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Решение о возможности перехода прихода РПЦ в Амстердаме в состав Вселенского патриархата будет рассматриваться 26 марта, на общем собрании, которое будет внеочередным. До этого собрания все службы в храме отменены.

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