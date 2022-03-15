Командир танковой роты старший лейтенант Роман Кулага проявил высокий уровень военного мастерства. Его танк получил сразу несколько попаданий из гранатометов, но уцелел и продолжил бой, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на Минобороны РФ.

По танку четырежды попали ракеты, выпущенные националистическими формированиями из ПТРК и гранатометов. Первые три попадания оказались не слишком опасными, но последнее спровоцировало возгорание боевой машины. Командир при этом получил ранение в ногу.

Несмотря на это, он продолжил бой и сумел уничтожить БМП, принадлежащую подразделению противника.

По словам экспертов, попадания из ПТРК способны полностью уничтожить танк с первого раза, однако российская боевая машина успешно выдержала четыре удара подряд.