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На Украине полным ходом идет спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, которую проводят военные силы России.

Стало известно, что российские военнослужащие захватили в Бердянске украинскую военно-морскую базу. Подразделения ВС России вошли в нее практически сразу после начала спецоперации, 28 февраля. При этом боевые действия не начинались, велись мирные переговоры. После того, как прошло переподчинение руководства бердянского порта, в него вошли бойцы России.

Как выяснилось, бойцы ВМС Украины просили в бердянском порту свои корабли и катера. При этом техника оказалась полностью исправной и ее можно использовать в бою. Вся она перешла в ВС России.

Также рядом с портом в Бердянске российские военнослужащие нашли войсковую часть ВМСУ, которая, судя по обстановке, была готова к обороне. Но украинские войска бросили ее в спешке. Наши военные нашли в части различную документацию и карты.

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