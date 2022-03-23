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Американский президент Джо Байден прокомментировал применение российскими ВС гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и этим насмешил российских пользователей интернета. Об этом рассказывает «ПолитРоссия».

При проведении специальной операции на территории Украины российские войска впервые в истории применили гиперзвуковые ракеты. «Кинжал» пробил и ликвидировал склад с боеприпасами на западе Украины. В хранилище находились ракетные комплексы «Точка-У», которые ВСУ использовали для обстрела Донецка и Луганска, в том числе и районов, где находится мирное население.

Применение ракеты «Кинжал» удивило Штаты, в которых на сегодняшний день нет гиперзвукового оружия. Это прокомментировал Джо Байден, который заявил, что в российской ракете нет ничего особенного и у нее такая же боеголовка, как у обычных ракет.

В ответ на это посмеялись российские интернет-пользователи и заявили, что американский президент пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.

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