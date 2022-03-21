Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории России в ближайшее время может прекратить работу система навигации GPS. Правительство Соединенных Штатов рассматривает ее отключение в рамках новых антироссийских санкций. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса. При этом он отметил, что пугаться отключения GPS не стоит, поскольку в России работает собственная система ГЛОНАСС.

В действительности все смартфоны работают не базе не одной, а сразу четырех навигационных систем – американской, европейской, китайской и российской. И если одна из них прекратит свою работу, для обычного пользователя никаких изменений не будет.

Стандартный значок на любом смартфоне отображается как GPS, но если на него нажать, начинается поиск сразу по всем встроенными системам. Приложение самостоятельно выбирает лучший вариант.

Отечественная система навигации ГЛОНАСС функционирует точно так же, как и система Соединенных Штатов. У нас в наличии 24 спутника и 3 орбиты, которые покрывают всю планету. У Америки – 32 спутника и 6 орбит, по этой причине GPS является более точным. Однако разница лишь в 1-2 метра, которые водители и не почувствуют.

Вам может понравиться

“Известия”: всероссийская система блокировки спам-звонков появится к лету

В России заканчивают разработку системы, которая будет ограждать пользователей от назойливых звонков и смс-сообщений. Систему блокировки планируют запустить к 1 июня. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на Федеральную антимонопольную

“Мегафон”: Telegram обошёл по популярности WhatsApp

На 15% увеличилась доля мессенджера Telegram в марте этого года. Она достигла 63%. У другого популярного мессенджера WhatsApp она сократилась до 32%. Такие данные приводит мобильный оператор “Мегафон”. В исследовании,

Компанию Meta могут признать экстремистской организацией

В ближайшее время компанию, которая владеет социальными сетями Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ), в России могут признать экстремистской. Соответствующее заявление Генеральная прокуратура РФ уже подготовила. 21
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |