На территории России в ближайшее время может прекратить работу система навигации GPS. Правительство Соединенных Штатов рассматривает ее отключение в рамках новых антироссийских санкций. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса. При этом он отметил, что пугаться отключения GPS не стоит, поскольку в России работает собственная система ГЛОНАСС.

В действительности все смартфоны работают не базе не одной, а сразу четырех навигационных систем – американской, европейской, китайской и российской. И если одна из них прекратит свою работу, для обычного пользователя никаких изменений не будет.

Стандартный значок на любом смартфоне отображается как GPS, но если на него нажать, начинается поиск сразу по всем встроенными системам. Приложение самостоятельно выбирает лучший вариант.

Отечественная система навигации ГЛОНАСС функционирует точно так же, как и система Соединенных Штатов. У нас в наличии 24 спутника и 3 орбиты, которые покрывают всю планету. У Америки – 32 спутника и 6 орбит, по этой причине GPS является более точным. Однако разница лишь в 1-2 метра, которые водители и не почувствуют.