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Американский ресурс под названием Wall Street Journal сделал публикацию о том, что Россия постепенно вытесняет США с Ближнего Востока и занимает их место.

Соединенные Штаты постепенно утрачивают свое влияние, а провальная политика властей Вашингтона ведет к тому, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, прошлые союзники, постепенно переориентируются в своей политике на Россию.

Результатом неправильного поведения США стало то, что Объединенные Арабские Эмираты не стали участвовать в голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН для осуждения действий России. Отмечается в публикации и Израиль, который всеми силами старается не вступать в противостояние с Российской Федерацией.

Также в статье издания Wall Street Journal подводятся итоги, что Джо Байден и его приближенные не понимают, как важен Ближний Восток и его энергетические ресурсы для всей мировой экономики.

Источник: https://ria.ru/20220307/vliyanie-1776985491.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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