Алексей Полищук, занимающий должность директора Второго департамента стран СНГ, рассказал агентству РИА Новости о том, что биолаборатории, обнаруженные на территории Украины, несут реальную угрозу не только для России, но для всех стран Европы.

Он пояснил, что спецоперация на Украине, которую ведут российские военнослужащие, направлена в том числе и на ликвидацию опасности, которая идет от этих биолабораторий.

Власти России начали проведение специальной операции на территории Украины в конце февраля. Владимир Путин заявил, что задача спецоперации – защитить мирное население Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергается издевательствам со стороны властей Киева.

Российский президент добавил, что планирует провести на Украине денацификацию и демилитаризацию, он заявил, что все военные преступники, которые совершали кровавые преступления против мирного населения Донбасса, должны быть переданы суду.