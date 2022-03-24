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Дмитрий Рогозин, генеральный директор компании «Роскосмос», рассказал, что у нашей страны есть возможность за несколько минут ликвидировать любого агрессора. Это можно сделать благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам, которые разработала корпорация «Роскосмос». Об этом Рогозин заявил в эфире Первого канала.

Она сказал, что хорошо знаком с технической стороной вопроса. Поэтому уверен, что Россия сможет физически уничтожить любую группу агрессоров, независимо от расстояния, за несколько минут.

При этом представитель «Роскосмоса» выразил надежду, что стране не придется использовать ядерный потенциал.

Он отметил, что эти технология Россия будет использовать только совсем в крайнем случае. И именно это имел в виду российский президент, когда предупреждал НАТО от вмешательства в ход специальной операции на территории Украины.

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