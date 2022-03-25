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Дмитрий Медведев в ходе интервью РИА Новости рассказал, что странам Евросоюза будет сложно полностью отказаться от поставок газа и нефти из России. Но если ЕС все же пойдет по такому пути, то Россия сможет переключиться на рынки Азии и уже сейчас прорабатывает вопрос диверсификации поставок.

Медведев пояснил, почему европейским странам сложно отказаться от российских энергоресурсов. Дело в том, что 40% газа, который они закупают, идет именно из России. На российскую нефть приходится треть всех поставок.

Ранее, 23 марта, президент России заявил, что теперь наша страна будет принимать оплату за поставки газа в недружественные страны только в российских рублях. При этом будут сохранены и объемы экспорта, и стоимость, которая указана в подписанных ранее контрактах на поставку.

На фоне того, что Соединенные Штаты уже отказались от закупок российской нефти, такие же меры обсуждают в Германии и других странах Евросоюза.

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