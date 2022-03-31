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Дмитрий Рогозин, глава компании «Роскосмос», прокомментировал уезд из России известной ведущей телевидения Елены Малышевой. Об этом он написал в своем канале Телеграм.

Директор госкорпорации написал, что будет скучать по танцам яичек и женщине-члену в программах Малышевой.

О том, что Елена Малышева покинула Россию и уехала в Соединенные Штаты, проинформировали средства массовой информации. СМИ сообщают, что тв-ведущая поехала навестить своих внуков.

Ранее в Телеграм-канале Baza написали, что Малышева закрыла свою телепередачу о здоровье на Первом канале из-за внесенных в эфир изменений.

Но в пресс-службе Первого канала эту информацию не подтвердили и сказали, что передача не будет выходить в сетку эфира временно. Руководители Первого канала приостановили выпуск развлекательных телепрограмм в конце февраля после обострения ситуации на Украине, сейчас основное направление – информационное.

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