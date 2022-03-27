Через несколько лет Россия не будет ни от кого зависеть в обеспечении доступа к Интернету на своей территории. Спутниковый доступ к сети будет готов к 2025 году и составит конкуренцию западным Starlink и OneWeb. Об этом заявил глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что для обеспечения доступа в Интернет будут запущены более десятка спутников. Система получила название “Скиф”. Первый аппарат системы связи выведут на орбиту уже в ноябре этого года.

По словам Рогозина, проект имеет важное значение. В первую очередь реализация проекта позволит обеспечить устойчивую работу Северного морского пути во время всех сезонов.

Спутниковая система “Скиф” будет включать в себя 12 аппаратов, которые будут располагаться на орбите более 8 километров над землёй. Для устойчивой связи на орбиту должны вывести четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ». Они уже находятся в разработке.