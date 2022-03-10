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Примерно 50 миллионов долларов в месяц. Столько будет стоить компании McDonald’s временное прекращение работы в России. Агентство Reuters сообщает, что руководство американской сети фастфуда уже начинает подсчитывать издержки.

Ранее компания McDonald’s объявила о том, что закрывает на неопределённый срок свои рестораны в России в связи с военной операцией в Донбассе и введения в отношении страны санкций странами Запада . В России сейчас работает 280 ресторанов McDonald’s. Часть из них напрямую управляется американской компанией, часть – работает по франшизе.

В McDonald’s заверили, что российским сотрудникам компании будут продолжать платить заработную плату. А это более 60 тысяч человек. Кроме того, поскольку рестораны не работают временно, то за плата за аренду помещений будет вноситься в срок и в полном объёме. Именно эти факторы и вызовут дополнительные издержки.

Об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины за 2 недели заявили несколько сотен зарубежных компаний. На этом фоне чаще стали звучать предложения национализировать имущество зарубежного бизнеса, который прекратил свою деятельность в России.

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