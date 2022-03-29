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Обозреватель французского издания Marianne рассказал, что решение российского президента Владимира Путина перевести денежные расчеты в рубли за поставки газа в недружественные страны стало его «козырем».

Журналист заявляет, что несмотря на серьезные антироссийские санкции, которые ввели Соединенные Штаты и Евросоюз, обрушения рубля не произошло, как они предполагали.

Причины в том, что власти России стали контролировать потоки капиталов и предупредили вывод валюты за пределы страны. После этого Центробанк увеличил основную ставку до 20 процентов и это сразу же привлекло международных инвесторов. Такие грамотные меры сделали возможной стабилизацию российской денежной единицы.

А переводом оплаты за российский газ в рубли Путин просто достал свой «козырь». Автор восхищается тем, что президент России решил обязать страны Евросоюза расплачиваться с ним в российских рублях.

Со слов публициста после принятия такой меры Москва только выиграла, так как рубль сразу же вырос примерно на 10%.

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