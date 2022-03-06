Денис Пушилин, занимающий пост главы ДНР, сообщил, что начатая Россией спецоперация сохранила огромное количество жизней не только на Донбассе, но и на российском полуострове Крым.

Пушилин добавил, что по информации, полученной российской разведкой, украинские ВС запланировали нападение на Донбасс и полуостров Крым 8 марта текущего года.

Глава Донецкой народной республики отметил, что все это является доказательством того, что специальная операция России, направленная на оказание помощи ДНР и ЛНР, началась на опережение и предотвратила действия Украины, которые могли бы уничтожить сотни тысяч жизней мирного населения.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации полторы недели назад, 24 февраля. Ее целью стала защита жителей Донбасса. Президент Российской Федерации добавил, что он не планирует военную оккупацию Украины, а удары идут только по военной инфраструктуре и не затрагивают украинские города.