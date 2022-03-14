Неизвестные лица прошедшей ночью произвели незаконный захват дома в Лондоне, который принадлежит русскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Сообщается, что нарушителями оказались проукраинские активисты. Они повесили на фасад здания несколько баннеров с текстом, поддерживающим Украину.

В сообщении указывается, что активисты ворвались в дом Дерипаски, расположенный в самом центре Лондона. На балконе строения развешено несколько крупных плакатов, на одном из которых написано, что эта недвижимость теперь освобождена.

Полицию вызвали после 1 часа ночи. Представители правоохранительных органов Лондона подтвердили совершенный акт вандализма. На данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия.

Известно, что дом Дерипаски является одним из самых дорогих по своей стоимости в столице Великобритании.