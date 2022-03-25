Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дефицит продуктов в Бельгии привел к тому, что еще две торговые сети вынуждены ввести ограничение на их продажу.

Всего же четыре бельгийские сети супермаркетов продают определенные категории продуктов в ограниченном количестве. Сначала это сделали Colruyt и Lidl, а теперь присоединились Aldi и Carrefour.

Такую политику руководство торговых сетей было вынуждено принять после того, как покупатели, опасаясь нехватки продуктов в стране из-за событий на Украине, бросились скупать с полок все продукты. При этом в супермаркетах заявляют, что в действительности дефицита продовольствия нет.

Торговая сеть Aldi разрешает за одно посещение покупать не больше трех пачек муки, масла и смесей для выпечки. Руководство магазинов заявило, что с производством проблем нет, но с большими поставками не справляется логистическая цепочка.

В сети Carrefour вопрос о введении ограничений решает самостоятельно менеджер каждого магазина.

Продуктовая сеть Colruyt стала продавать в одни руки ограниченное количество подсолнечного масла и муки. В Lidl, кроме масла, ограничения действуют на туалетную бумагу и консервированные овощи.

Вам может понравиться

Российский военнослужащий подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика

Алексей Гришин, старший лейтенант российских ВС, при осуществлении специальной операции на Украине, смог сбить вражеский штурмовик Су-25. Об этом рассказал представитель Министерства обороны РФ. На группу Алексея Гришина на земле

Министр экономики в Германии просит власти не вводить эмбарго на газ из России

Хуберт Айвангер, занимающий пост министра экономики Баварии, обратился к федеральным властям с просьбой не вводить эмбарго на газ из России. По мнению германского политика, важно, наоборот, наладить надежные поставки российского

Солдат НАТО будут обучать на полигоне в Венгрии

Тибор Бенко, глава венгерского Минобороны, рассказал, что на полигоне Баконь, западнее Будапешта, начнутся учения многонациональной боевой группы солдат НАТО. Учения будут проводиться в рамках усиления восточного фланга Североатлантического альянса по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 25 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 25 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – небольшой снег, до 3 °C |