Дефицит продуктов в Бельгии привел к тому, что еще две торговые сети вынуждены ввести ограничение на их продажу.

Всего же четыре бельгийские сети супермаркетов продают определенные категории продуктов в ограниченном количестве. Сначала это сделали Colruyt и Lidl, а теперь присоединились Aldi и Carrefour.

Такую политику руководство торговых сетей было вынуждено принять после того, как покупатели, опасаясь нехватки продуктов в стране из-за событий на Украине, бросились скупать с полок все продукты. При этом в супермаркетах заявляют, что в действительности дефицита продовольствия нет.

Торговая сеть Aldi разрешает за одно посещение покупать не больше трех пачек муки, масла и смесей для выпечки. Руководство магазинов заявило, что с производством проблем нет, но с большими поставками не справляется логистическая цепочка.

В сети Carrefour вопрос о введении ограничений решает самостоятельно менеджер каждого магазина.

Продуктовая сеть Colruyt стала продавать в одни руки ограниченное количество подсолнечного масла и муки. В Lidl, кроме масла, ограничения действуют на туалетную бумагу и консервированные овощи.