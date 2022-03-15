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Константин Косачев, вице-спикер Совфеда, заявил, что если Россия даже выйдет из Совета Европы, она имеет право находиться в тех конвенциях, которые затрагивают ее национальные интересы. Об этом сенатор рассказал на телеканале «Вместе РФ».

Косачев добавил, что подобный разрыв связей не является стопроцентным. Россия просто прекратит принимать участие в работе тех структур, которые заведомо политизированы и являются средством НАТО для оказания давления на нашу страну именно через Совет Европы.

Политик объяснил, что наша страна принимает участие практически в 70 различных конвенциях Совета Европы. Шесть конвенций из них таковы, что ее участниками могут быть только члены этой организации.

В рамках деятельности Совета Европы, со слов сенатора, ведется множество различных программ, которые отвечают интересам России. К ним можно отнести, к примеру, работу по противодействию фальсификации медицинских препаратов.

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