Саули Ниинистё, президент Финляндии, сообщил, что в пятницу, 11 марта, проведет телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг. В прошлый раз лидеры двух стран разговаривали по телефону в январе текущего года.

Ранее, 24 февраля, президент России объявил, что начинает специальную операцию на Украине по просьбе глав республик Донбасса. Он добавил, что в целях Москвы нет оккупации территорий Украины. А начатые действия направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.

На фоне этих событий две крупные финские компании из Финляндии – Paulig и Valio – прекратили свою работу на территории России. Это производители кофе и молочной продукции. На заводах этих компаний на территории России трудится около 600 сотрудников.