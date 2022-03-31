Молодая компания из Китая, Moore Threads, представила новые видеокарты для персональных компьютеров MTT S60 и серверов MTT S2000. Об этом пишет американский портал Tom’s Hardware.

Видеопроцессоры обеих карт изготовлены по 12-нм техпроцессу. В них применяется собственная архитектура MUSA. Когда новые видеокарты поступят в продажу на рынок, информации пока нет.

Видеокарта MTT S60 для персонального компьютера получила 2 048 вычислительных ядер MUSA, а также 8 Гб видеопамяти LPGDDR4X. Она способна обрабатывать текстуры с максимальной скоростью 192 Гигапикселей/с, а пиковая производительность этой карты равна 6 ТФЛОПС.

Для MTT S60 требуется один слот PCI-E, также она оснащена активной технологией охлаждения. И нужно добавить, что ее пиковая производительность все же несколько ниже, чем у популярной Nvidia GeForce GTX 1070.

Видеокарта MTT S2000 для серверов получила 4 096 ядер MUSA, а также 32 Гб видеопамяти. Для нее нужен один слот PCI-E, встроена пассивная технология охлаждения. Пиковая производительность видеокарты MTT S2000 составляет 12 ТФЛОПС.