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Удмуртский предприниматель потерял около полумиллиона рублей при неудачной попытке закупить крупную партию дефицитного сегодня сахарного песка. В правоохранительные органы написал заявление бизнесмен 33 лет из города Глазова. Мужчина сообщил, что у него похитили крупную денежную сумму. Информацию сообщает пресс-служба регионального МВД.

Со слов заявителя, он нашел объявление о реализации сахарного песка на известном портале бесплатных объявлений. Поставщик был из Перми.

Бизнесмен сделал заказ на поставку нескольких тонн сахара и перевел отдельными платежами на счет продавца сумму в размере 465 тыс. рублей.

Однако заказанный сахар не был доставлен в Удмуртию. После перевода денежных средств поставщик пропал со связи. В итоге заведено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Правоохранительные органы сейчас ищут и других пострадавших.

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