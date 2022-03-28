Почтовая служба США (USPS) объявила, что вдвое больше против намеченного ранее увеличивает долю электромобилей в своей программе по закупке транспортных средств для доставки корреспонденции. Тем не менее, множество экспертов говорят, что этого будет недостаточно как с коммерческой, так и с экологической точек зрения. Об этом сообщает портал Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Почтовая служба США заявила, что она провела работу по внесению изменений в свой первоначальный заказ на 50 000 новых транспортных средств для доставки корреспонденции. Общая сумма этой закупки составляет почти 3 миллиарда долларов.

Основное отличие от прежнего плана, как отмечает федеральное агентство, заключается в том, что 20 процентов этих новых автомобилей будут электрическими. Ранее в USPS заявляли, что планируют эту долю в 10 процентов.

В частности, теперь USPS заявила, что 10 019 его маршрутов признаны «подходящими для эксплуатации электромобилей», а это означает, что как минимум 20 процентов из 50 тысяч закупаемых новых транспортных средств будут электромобильными. Однако эксперты по энергетике и окружающей среде утверждают, что электрификация на уровне даже 20 процентов автопарка – это «упущенная возможность» как с финансовой, так и с экологической точек зрения.

«Восемьдесят процентов транспортных средств, которые они покупают, – это автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые, как мы знаем, будут эксплуатироваться еще 20 с лишним лет. Остается лишь очень сожалеть, что они все еще маловосприимчивы к новой технологии, которая показывает, если отслеживать отчет за отчетом, что способна действительно сэкономить им много денег, а также сократить выбросы парниковых газов и местные проблемы с загрязнением воздуха», – говорит Патрисио Портильо, старший юрист Совета по защите национальных ресурсов.

В заявлении USPS, однако, говорится, что как раз финансовые проблемы являются препятствием для добавления электромобилей в их парк. «Нынешний заказ демонстрирует, что Почтовая служба полностью привержена электромобилям в качестве значительной части нашего парка доставки, даже несмотря на то, что эти инвестиции будут обходиться дороже, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», – указывает Луи ДеДжой, генеральный почтмейстер.

Но в отчете, опубликованном Atlas Public Policy в августе прошлого года, утверждается, что до 97 процентов транспортных средств USPS могут быть электрифицированы и могут сэкономить агентству миллиарды долларов, если принять во внимание стоимость владения электромобилем в сравнении с автомобилем с ДВС – «с учетом того фактора, что со временем благодаря экономии в расходах на топливо и обслуживании вы значительно выигрываете», – говорит Джеймс Ди Филиппо, старший аналитик Atlas Public Policy.

Правка планов USPS по закупке новых транспортных средств была порождена острой критикой со стороны правительственных учреждений и групп общественности, когда стало известно о предполагаемой 10-процентной доле электромобилей. Так, в феврале группа из 19 сенаторов США направила официальное письмо генеральному почтмейстеру Луи ДеДжою и главе агентства Роману Мартинесу IV, где говорилось: «Неприемлемо, что USPS намеревается цепляться за автопарк, в основном работающий на ископаемом топливе, выбросы которого угрожают нашей планете».

Вскоре в марте Управление Генерального инспектора Почтовой службы США заявило в своем собственном отчете: «Внедрение электрических транспортных средств для доставки корреспонденции способно сэкономить деньги Почтовой службы в долгосрочной перспективе – по крайней мере, для определенных маршрутов доставки».

Кроме прочего, новые конструкции электротранспортных средств для USPS будут включать в себя важные изменения по сравнению с прежними типами, такие как кондиционер и другие обновления в плане комфорта и безопасности.

В среднесрочной перспективе USPS требуется закупить 165 000 новых транспортных средств, поскольку служба должна обновить свой парк, который включает в себя 217 000 транспортных средств доставки. Переход на более новые транспортные средства представляет собой «большую возможность для почтовой службы; а это – заодно и большие возможности для всей страны. На протяжении поколений они будут действовать непосредственно в жилых кварталах, в каждом районе страны, и очень важно сделать все наиболее правильно и эффективно», – отмечает Патрисио Портильо.