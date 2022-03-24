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В сети идет бурное обсуждение военно-политической активности Польши на фоне украинских событий. Есть мнение, что цель Варшавы – не защитить Киев, а вернуть себе территорию. Будто бы Польша выступает не за благополучие соседней страны, ее цель – раздел Украины.

Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал интересные кадры в своем канале Телеграм. На фото военнослужащие Польши, а на стене висит карта, где Украина поделена между Россией, Польшей и Венгрией. Интересно, что фото сделаны в 2015 году.

Власти Польши заявили, что на саммите НАТО будут вносить предложение о введении миротворцев на территорию Украины. Однако о последствиях такого шага предостерегает Сергей Лавров, глава российского МИД.

Лавров считает, что это приведет к прямому столкновению ВС России и войск НАТО, которого все опасаются и которого не должно быть.

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