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Польское правительство заявило, что есть вероятность, что сотрудничество между Россией и Германией по газопроводу Северный поток-2 будет возобновлено. Об этом рассказал Петр Наимский, официальный представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре.

Наимский засомневался в том, что не будет вариантов того, чтобы реанимировать газопровод, который уже полностью готов к работе.

На данный момент сотрудничество между Россией и Германией по этому проекту приостановлено, но оно может быть возобновлено. При этом власти Польши сделают все возможное, чтобы мировое сообщество это не делало.

После того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, немецкие власти прекратили сертификацию Северного потока-2. После этого и Соединенные Штаты ввели санкции, которые касаются Nord Stream 2 AG, а также его руководителей.

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