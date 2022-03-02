Петербургские СМИ анонсировали ремонтные работы на улице Дыбенко в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего же в течение года планируется привести в порядок около 100 магистралей.

Заявленные Смольным темпы работ вряд ли можно считать достаточными. По данным портала «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в настоящий момент в ремонте нуждаются около 1500 объектов Северной столицы. Городское правительство заявляло, что в текущем году планируется произвести ремонт на 100 объектах. Таким образом, на приведение в порядок всего дорожного покрытия, требующего ремонта, потребуется 15 лет.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов заявлял, что городские власти понимают важность поддержания автомагистралей в порядке. Однако на деле Смольный уделяет этому вопросу недостаточное внимание. Достаточно сказать, что в Москве, намного превосходящей Петербург по размерам, жалоб на дорожное покрытие значительно меньше.

Об истинном отношении чиновников Смольного к дорогам города можно судить по улице Ситцевой. Жалобы на ее ужасающее состояние звучат уже четыре года, но руководство города до сих пор не сделало ничего для решения проблемы.