читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербургские СМИ анонсировали ремонтные работы на улице Дыбенко в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего же в течение года планируется привести в порядок около 100 магистралей.

Заявленные Смольным темпы работ вряд ли можно считать достаточными. По данным портала «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в настоящий момент в ремонте нуждаются около 1500 объектов Северной столицы. Городское правительство заявляло, что в текущем году планируется произвести ремонт на 100 объектах. Таким образом, на приведение в порядок всего дорожного покрытия, требующего ремонта, потребуется 15 лет.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов заявлял, что городские власти понимают важность поддержания автомагистралей в порядке. Однако на деле Смольный уделяет этому вопросу недостаточное внимание. Достаточно сказать, что в Москве, намного превосходящей Петербург по размерам, жалоб на дорожное покрытие значительно меньше.

Об истинном отношении чиновников Смольного к дорогам города можно судить по улице Ситцевой. Жалобы на ее ужасающее состояние звучат уже четыре года, но руководство города до сих пор не сделало ничего для решения проблемы.

Вам может понравиться

Премьер-министр Болгарии требует отставки главы Минобороны из-за оценки действий России

В Болгарии потребовали отставки министра обороны Стефана Янева. Об этом сообщает издание ТАСС. Как сообщается, ранее Янев заявил, что действия российских вооруженных сил на Украине будут носить ограниченный характер. Его
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту

Активисты «Зеленого фронта» нашли незаконный мусорный отвал в Ленобласти

Движение «Зеленый фронт» нашло незаконный мусорный отвал в районе Челябинской улицы (Муринское городское поселение). Ответственна за эту ситуацию организация «Эко Лэнд». Инцидент возмутил активистов движения. Комитет государственного эконадзора в Ленобласти

Беглов не выполнит обещание по строительству современных детских садов

Петербуржцы не оценили обещание губернатора Александра Беглова возвести новые детские сады. Они уверены, что не дождутся строительства учреждений, учитывая текущую обстановку в городе. Многие районы Северной столицы остро нуждаются в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – переменная облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 2 марта – пасмурно, до 6 °C |