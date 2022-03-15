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Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, рассказал, что российский президент будет готов налаживать отношения между Москвой и Вашингтоном в том случае, если Соединенные Штаты перейдут на конструктивный диалог.

Во вторник, 15 марта, журналисты спросили Дмитрия Пескова, допустимо ли сейчас сотрудничество между Россией и США, чтобы нормализовать отношения. В ответ Песков ответил, что Владимир Путин всегда придерживался позиции добрых отношений между государствами, которые основываются на взаимоуважении и готовности учитывать интересы всех.

При этом пресс-секретарь добавил, что в течение последних десятилетий Путин не раз обращался к американцам с просьбами учитывать интересы России. И в течение двадцати лет США игнорировали эти просьбы, а при принятии решений ставили российского президента и всю нашу страну перед фактами.

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