Представитель американского Пентагона рассказал СМИ, что военное ведомство Соединенных Штатов «чешет затылок» из-за того, что Россия применила гиперзвуковую ракету «Кинжал» при проведении специальной операции на территории Украины.

С их слов, они в настоящий момент не могут подтвердить заявление России о применении этого типа оружия.

Представитель военного американского ведомства заявил, что тут нет определенности, и власти США не понимают, зачем Россия использовала «Кинжал».

Ранее Герхард Хегман, обозреватель, в своей публикации для германского издания сообщил, что то, что Россия впервые на Украине использовала гиперзвуковое оружие поставила страны Запада перед серьезной и неразрешимой проблемой.

Хегман пояснил, что «Кинжал» летит со скоростью, которая в 10 раз больше скорости звука, поэтому времени на ее распознавание у сил противостояния совсем нет.