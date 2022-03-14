Переносить текст из книг на свой компьютер не постранично, а в виде набора отдельных избранных отрывков, экономя время и усилия на последующем редактировании, может эффективно осуществляться с помощью инновационного коммерческого продукта – цифрового маркера Scanmarker Air. Об этом сообщает интернет-издание Engadget. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В очень многих случаях сканирование текста с печатных страниц для последующего его переноса в цифровой формат может быть утомительным процессом и занимать много времени. Особенно много лишних неудобств возникает, если в конечном итоге от сканированного текста для дальнейших целей потребуется оставить лишь небольшую часть. Устройство Scanmarker Air способно устранить эти излишние дополнительные шаги.

Scanmarker Air – по сути, это цифровой маркер, который одновременно использует оптическое распознавание символов (OCR) для передачи печатных материалов на электронный носитель – компьютер, телефон или планшет – через Bluetooth. На практике достаточно просто провести наконечником устройства по избранным словам, предложениям или целым абзацам – примерно так же, как пометить текст маркером – и этот отсканированный выбор почти мгновенно появится в текстовом редакторе.

Кроме того, Scanmarker Air способен при необходимости зачитать избранные отрывки, используя преобразование текста в речь. У этого устройства есть еще две полезные функции. Например, цифровой маркер может также перевести текст с более чем 50 языков – включая китайский, греческий, иврит, японский и испанский – предоставляя возможность оперировать и ссылаться на информацию помимо англоязычных либо других традиционных печатных источников.

В качестве еще одной дополнительной функции, если оцифровке будут подлежать какие-либо данные в табличном формате (например, медицинские записи или финансовые ведомости), Scanmarker Air может вводить эти данные прямо в Excel либо иной совместимый редактор таблиц.

Благодаря инструментам быстрого многократного распознавания, преобразования текста в речь и поддержке иностранных языков Scanmarker Air может стать достойным дополнением к традиционным инструментам обработки информации. Более 3300 клиентов только на на Amazon согласны с этим, оценив устройство в среднем на четыре из пяти звезд.

Впрочем, есть один существенный нюанс: стоимость. В настоящий момент купить цифровой маркер Scanmarker Air можно по цене, стартующей от 110 долларов США, что пока не делает этот гаджет настолько уж широко доступным.