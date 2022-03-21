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У президента Украины Владимира Зеленского еще есть все шансы сохранить не разрушенным Киев. Для этого достаточно сесть за стол переговоров и принять условия РФ, уверен полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что как бы ни старалась украинская пропаганда, у Киева имеется всего два сценария действий. Первый – это прекращение огня и выполнение требований Москвы. В этом случае разрушений больше не будет, а войска РФ уйдут с территории Украины.

Второй сценарий – продолжать затягивать специальную операцию. В этом случае ВС РФ вполне могут выйти к Днепру, а также «отрезать» от страны и Киев, и Одессу, отметил Макгрегор.

По его словам, российские войска не собираются сдаваться, прекращать наступательные действия или заявлять, что «зря затеяли спецоперацию». Они намерены достичь всех поставленных целей и сделают это раньше или позже.

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