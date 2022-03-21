Правоохранительные органы Тюмени задержали членов организованной преступной группы. Им предъявляется обвинение в продаже государственных земель по поддельным документам на общую сумму около 60 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации издания, сейчас под стражей находятся три члена организованной преступной группы. Мошенники действовали по заранее составленной схеме: при помощи служебных полномочий готовились поддельные документы для вывода земель из российского государственного фонда в частную собственность.

Далее приобретенные незаконным путем земельные участки продавали третьим лицам уже по рыночной стоимости. Таким образом, нанесенный ущерб государству оценивается в сумму примерно 60 миллионов рублей. Информации о том, какие должностные лица и из каких госструктур задержаны, на данный момент нет.