Геннадий Гатилов, занимающий должность постпреда России при Отделении ООН в Женеве, рассказал, что ООН больше не обладает нейтральным статусом. Об этом он заявил в ходе проведения 49-й сессии Совета ООН по правам человека. Информацию сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, на утерю нейтралитета ООН указывает информация в докладе о сложившейся ситуации в Белоруссии, который подготовило Управление верховного комиссара по правам человека. Геннадий Гатилов отметил, что доклад, представленный в ООН, полностью состоит из обвинений, которые не имеют никаких доказательств.

Дипломат добавил, что в основе документа – интервью, которые давали свидетели и жертвы без конкретных имен. Никакого подтверждения их достоверности нет. Также в докладе отсутствуют какие-либо упоминания о преступных действиях людей, которые организовали несанкционированные протесты и призывали к тому, чтобы свергнуть белорусское правительство.