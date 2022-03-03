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Эпидемическая ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться, заболеваемость пошла на спад. Об этом заявил академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.

Специалист отметил, что снижение заболеваемости происходит из-за высокого уровня коллективного иммунитета в России, а также благодаря погодным условиям – в конце зимы и начале весны всегда наблюдается спад вирусных заболеваний. Онищенко подчеркнул, что сейчас вопрос об ограничительных мерах по коронавирусу уже переместился из социально-политической плоскости в исключительно медицинскую.

По мнению академика РАН, в дальнейшем вряд ли стоит ждать каких-либо новых резких вспышек заражения коронавирусной инфекцией. Онищенко отметил, что этому способствует свободный доступ к российским вакцинам – иммунизацию может пройти любой человек. Кроме этого, отечественные врачи, по словам Онищенко, уже получили довольно большой опыт в том, как лечить людей от заражения коронавирусной инфекцией.

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