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Японский ученый Сайто Кохей представил книгу, неожиданно ставшую бестселлером, которая побуждает новое поколение читателей по-новому оценить идеи немецкого философа Карла Маркса, в частности – о том, какое общество человечеству следует стремиться создать в посткоронавирусную эпоху. Об этом сообщает NHK World. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сайто Кохей заявляет, что пандемия коронавируса стала свидетельством «парадокса глобального капитализма». Его новая книга «Капитал в антропоцене» была продана тиражом около 400 000 экземпляров в Японии с момента публикации в 2020 году. В основу его труда легли предупреждения Маркса о «безудержности» капитализма, сделанные 150 лет назад, чтобы объяснить климатический кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся.

Сайто, 35-летний адъюнкт-профессор Городского университета Осаки, ранее уже сделал себе имя как переводчик марксистских идей для современного мира. В 2018 году он получил премию Дойчера – ежегодную награду, присуждаемую за новые и новаторские работы о марксизме – за книгу под названием «Экосоциализм Карла Маркса», основанную на некоторых прижизненно неопубликованных заметках философа.

NHK World взяла интервью у Сайто, по мнению которого, капитализм давно достиг своего предела прогрессивности.

«Текущий век является эпохой, которую можно назвать «антропоценом», где экономическая деятельность человека влияет на всю планету, причем нередко негативно и разрушительно. Благодаря глобальному капитализму достигается процветание общества, за счет добычи новых ресурсов и стимулирования массового производства и потребления. Теперь мы явно видим, что это вызывает новые проблемы и кризисы, в том числе в форме пандемии коронавируса», – говорит Сайто.

По его мнению, «плохая новость» заключается в том, что COVID-19 – не последний и не худший из кризисов. Глобальное изменение климата – нечто еще более серьезное.

«Капитализм, по определению Маркса, – это бесконечный процесс увеличения ценностей и богатства», – напоминает Сайто и отмечает, что развитые страны переложили издержки своего роста, такие как загрязнение, выбросы углерода и разрушение экосистемы, на другие регионы.

«В этот век антропоцена больше не осталось пределов, которые стабильно действовали ранее. Теперь мы видим более частые торнадо в Соединенных Штатах и экстремальную погоду в Европе, как и аномалии в любой другой части мира. Даже если вы живете в развитой стране, нет спасения от таких кризисов, как пандемия коронавируса или изменение климата. При этом капитализм все еще пытается расширяться – и теперь лишь только для того, чтобы поддерживать свою систему. Давно пора применить аварийный тормоз», – считает Сайто.

Ученый открыто выразил скептицизм по поводу политики «зеленого нового курса» Запада, которая пытается обещать как экономические, так и экологические выгоды. Потребление энергии и ресурсов продолжает расти по мере развития экономики. Чтобы справиться с изменением климата, требуется резко сократить выбросы углекислого газа, что затруднительно при одновременном управлении экономическим ростом.

«Если мы будем производить электромобили, солнечные панели или ветряные турбины в больших количествах, нам придется использовать ограниченные ресурсы, такие как литий, который в основном поступает из менее развитых частей мира. Я обеспокоен тем, что такая ситуация может в конечном итоге породить новую форму империализма», – отмечает автор.

Сайто и другие ученые изучают неопубликованные рукописи Маркса, написанные в последние годы его жизни. Эти заметки, в частности, включают исследование Маркса по вопросам естествознания. В частности, они показывают его пристальный интерес к типам обществ, существовавших до возникновения капитализма, включая самоуправляющуюся сельскохозяйственную коммуну в России и средневековую общину в Германии.

«В этих заметках я вижу, как Маркс пытается нарисовать видение общества после капитализма. Это идея, которую можно назвать «экосоциализмом» и которая придает большое значение устойчивости и социальному равенству. Я пытаюсь представить общество будущего, возвращаясь к его философии», – говорит Сайто.

Он отмечает, что у Маркса есть важная идея под названием «общественное достояние», которую следует относить к вещам, необходимым для повседневной жизни человека, таким как вода, электричество, образование и медицинское обслуживание. Этими ресурсами, доступными всем и каждому, до капитализма управляли формы местного сообщества.

«Теперь мы находимся в положении, когда капитализм превратил все это в товар (или частную собственность) ради получения прибыли, сделав жизнеобеспечивающие ресурсы доступными только для достаточно богатых лиц», – указывает Сайто.

Он обращает внимание, что Маркс считал нужным обратное: что должны быть меры по контролю и восстановлению этого «общественного достояния», но не посредством приватизации или национализации. Сайто также считает, что теперь граждане должны делиться и управлять этими общественными благами демократическим путем, а не оставлять их на волю рынка.

«Маркс также рассматривал и землю как один из главных элементов «общественного достояния», но он был обеспокоен тем, что усиление капиталистического способа производства и потребления способно в конечном итоге окончательно разрушить этот статус», – говорит Сайто.

Он заключает в интервью для NHK World: «Основываясь на мысли Марска, я думаю, что в настоящее время существующего богатства уже создается достаточно, чтобы люди могли его эффективно разделить. Если бы мы смогли увеличить долю элементов «общественного достояния», мы стали бы более способны создать то устойчивое и справедливое общество, о котором мечтал Маркс».

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