Западные СМИ будоражат общество и провоцируют настоящую истерию, публикуя недостоверные сведения о событиях на Украине, уверен немецкий писатель Вольфганг Биттнер. Он отметил, что из-за этого люди на Западе уже не в состоянии понять, что же происходит на самом деле.

По словам писателя, в обществе превалируют панические настроения, однако никто толком не может объяснить, что происходит на Украине. По одним данным, страна фактически разрушена, по другим – граждан преследуют правые экстремисты, которые устраивают многочисленные поджоги. Понять же, какой является ситуация на самом деле, из непрерывного потока информации не представляется возможным.

Также Биттнер напомнил, что за 8 лет противостояния на Донбассе в регионе погибло 14 тысяч человек. Но тогда Запад высокомерно молчал, предпочитая не замечать смерти почти сотни детей и мирного населения.