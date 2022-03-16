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Ростислав Ищенко, политолог, дал интервью порталу «Украина.ру», в котором рассказал, почему Россия не начала проведение спецоперации еще в 2014 году.

Со слов Ищенко, правительство России и тогда, в 2014-м, предлагало идею продолжить «Крымскую весну», однако такая инициатива не нашла своего продолжения.

Политолог пояснил, что в 2014 году, когда было выдвинуто предложение о более широком развертывании и продолжении «Крымской весны», его очень быстро свернули, даже раньше, чем начались военные действия в Донецке и Луганске.

Дело в том, что в то время у России не было возможности отправить ту группировку в западном направлении, что есть сейчас.

Также эксперт отметил то, что восемь лет назад, власти России не могли отправить на выполнение спецоперации больше 30 тысяч военнослужащих. По этой причине спецоперация могла бы иметь более кровопролитный характер и длительное течение. На данный же момент российская армия имеет серьезное превосходство над ВС Украины.

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