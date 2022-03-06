Сотрудники российского Министерства обороны обнародовали документы одной из бригад Национальной гвардии Украины. Она находится в Гостомеле Киевской области. Найденные бумаги попали в руки российских военных.

По информации ведомства, в документах присутствуют приказы и военные распоряжения, а также планы боевого применения и карты местности. Среди попавших в руки российских военных материалов есть и файлы, которые напрямую указывают на то, что специалисты НАТО занимались военной подготовкой бойцов Национальной гвардии Украины. В ряде бумаг есть даже имена людей, являющихся гражданами разных стран НАТО.

Специалисты Министерства обороны РФ отмечают, что найденные материалы являются прямым доказательством того, что Украина тесно сотрудничает с военными структурами Североатлантического альянса.

Ранее Денис Пушилин, глава Донецкой Народной республики, проинформировал, что подтверждено и сотрудничество НАТО с «Правым сектором» (организация запрещена в России, так как признана экстремистской).