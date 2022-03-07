Андреа Котарак, депутат Европейского парламента от Франции, сделал заявление, в котором обвинил НАТО в нарушении международного права.

Котарак рассказал, что страны, входящие в состав Альянса, в первую очередь пошли на нарушение в тот момент, когда начали проводить операцию на территории Югославии. Об этом сообщает портал «Известия».

Парламентарий добавил, что сейчас западные средства массовой информации обвиняют Россию в нарушении международного права. На самом деле первыми это сделали сами же страны, входящие в состав НАТО.

Также Андреа Котарак отметил, что в НАТО было принято решение напасть на Сербию, несмотря на негативную реакцию Совета Безопасности. Также депутат предложил всем вспомнить бомбардировки 1999 года и вторжение в 2003 году на территорию Ирака, перед тем, как выдвигать обвинения в сторону России сейчас.