Учёные неожиданно обнаружили на Галапагосских островах совершенно новый вид черепах. Об этом рассказывает La Prensa со ссылкой на Министерство окружающей среды.

Как сообщается, на острове Сан-Кристобаль обитают черепахи, который, как считалось, относятся к виду Chelonoidis chathamensis. Недавно учёные решили проверить ДНК этих черепах и с удивлением обнаружили, что все они являются представителями вида, который до этого науке не был известен.

Изучив полученные данные, учёные установили, что черепахи принадлежат к полностью новому виду. Всего на острове Сан-Кристобаль обитает почти восемь тысяч этих черепах. Сейчас решается вопрос о присвоении им нового имени.

Кроме того, было отмечено, что открытие указывает на постоянную генетическую изменчивость, свойственную всем видам.

Ранее мы сообщали, что учёные нашли в Центральной Америке крупнейшую бактерию. Её можно разглядеть даже без специальных приспособлений.