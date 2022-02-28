Биологи сообщили об обнаружении гигантской бактерии, которая гораздо больше, чем другие аналогичные микроорганизмы.

Как сообщается, найдена бактерия была ещё десять лет назад в мангровых зарослях на одном из карибских островов. Обитает эта бактерия на гниющих пальмовых листьях. Микроорганизму дали название Thiomargarita magnifica.

Специалисты отмечают, что бактерия является нитевидной одиночной клеткой, размер которой составляет около двух сантиметров. То есть, её можно увидеть без специальных приспособлений. Для сравнения – такой размер в пять тысяч раз больше, чем обычные размеры подобных бактерий.

Согласно заявлению учёных, размер бактерии объясняется нетипичным строением – клетка разделена на два мешочка, в одном из которых были ДНК и рибосомы, а во втором вода.

Кроме того, сообщается, что этот микроорганизм имеет длинный геном – 11 миллионов пар нуклеотидов с 11000 генов. Обычно геном у бактерии короче практически в три раза.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии был найден детеныш акулы-призрака. Это весьма редкая находка, так как существо обитает на больших глубинах.