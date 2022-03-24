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23 года назад НАТО начала бомбить Югославию. Результатом этих действий стало то, что погибли тысячи мирных жителей, страна была полностью развалена, как и уничтожена ее инфраструктура. Об этом пишет РИА Новости.

Воздушная кампания длилась 78 дней, за этот период ни американцы, ни их союзники не жалели боеприпасов. Атаку вели не только на военные объекты, но и на гражданские строения, что привело к серьезному гуманитарному кризису, люди лишились жилья и средств к существованию.

Цель бомбардировок в Брюсселе не скрывали, они запланировали полностью уничтожить армию Югославии. В первые дни массированные удары пришлись на жилые районы, в результате чего погибли сотни мирного населения, что в НАТО назвали «сопутствующим ущербом».

Летчикам НАТО выдали право поражать любые цели и не жалеть мирных жителей. Так был уничтожен ракетным ударом пассажирский поезд, погибли дети и женщины.

Применял Запад и радиоактивное оружие, использовались боеприпасы с обедненным ураном, в результате чего больше всего пострадало Косово.

Удары по Югославии привели к резкому охлаждению отношений России со странами Запада, особенно с Соединенными Штатами.

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