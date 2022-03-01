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Бизнесмен и политик из Австралии Клайв Палмер приобрёл Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen.

Данный бронированный автомобиль, как сообщается, в течение некоторого времени, а именно, с октября 1939 года по май 1941 года, был задействован как парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Среди людей он получил название «Супер Мерседес».

Автомобиль имеет восьмицилиндровый двигатель объёмом 7,7 литра. Его мощность составляет 230 л.с., что для того времени было весьма много. С 1941 года машина находилась в различных коллекциях, пока не оказалась у российского бизнесмена, который и продал его Палмеру.

Личность бизнесмена, как и сумма сделки, не разглашаются. Известно лишь, что переговоры о продаже велись в течение двух лет.

Ранее мы сообщали, что в Японии остановят все производства автоконцерна Toyota Motor. Предполагаемая остановка должна длиться один день, но сообщений о сроке возобновления работы нет.

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