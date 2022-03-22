Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, рассказал СМИ, что отношения между Россией и Соединенными Штатами сейчас находятся на грани разрыва. Для того, чтобы их сохранить, Россия призывает Вашингтон перестать угрожать Москве, а также прекратить поставлять оружие на Украину.

Рябков пояснил, что властям Штатов нужно прекратить эскалацию. Важно перестать выдавать угрозы в сторону Москвы. При этом политик уточнил, что подобные действия со стороны Америки никак не смогут повлиять на решение России достичь своих целей на территории Украины.

Отношения между двумя странами стали стремительно ухудшаться после того, как Россия начала проведение на Украине 24 февраля специальной операции. Соединенные Штаты, а также Великобритания и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции в несколько этапов.