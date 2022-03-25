Дмитрий Медведев дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, что решение правительства России экспортировать газ в другие страны за рубли имеет прямую логику.

Медведев заявил, что решение Владимира Путина – очевидно. Недружественные страны закрыли корреспондентские счета в коммерческих банках, запретили проведение расчетов в евро и долларах, ограничили SWIFT в банках, которые попали под санкции.

В этой ситуации основным платежным средством в нашей стране остается рубль. Поэтому Россия и потребовала проведение платежей в рублях. Как зарубежные страны будут это делать, пусть изыскивают возможности самостоятельно. Медведев добавил, что дальше будет видно, как будет работать данная схема.

Ранее в среду, Владимир Путин, президент России, заявил, что Россия будет поставлять газ в недружественные страны только при условии получения оплаты за него в российских рублях. При этом поставки будут осуществляться в тех же объемах и по той же стоимости, что прописаны в договорах, подписанных ранее. Россия экспортирует в страны Европы около 40 процентов газа, который там потребляется.