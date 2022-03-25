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Проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Петр Николаевич Афонин в рамках совещания с представителями вузов и сельхозпредприятий представил ряд научных разработок. Все они в первую очередь ориентированы на развитие агропромышленного комплекса.

Среди особо примечательных проектов выделяется “Умная теплица на солнечной энергии“, образец передвижной установки для цифровой рентгенографии семян и также технология, позволяющая проводить гиперспектральный анализ. Авторы всех проектов – исследователи и сотрудники кафедр СПбГЭТУ и ЗАО “ЭЛТЕХ-Мед”.

Если говорить о проектах, активная разработка которых будет производиться в ближайшее время, то стоит выделить следующие:

  • создание эндопротезов;
  • создание RFID-меток;
  • разработка и внедрение технологии, позволяющей удаленно анализировать местонахождение и физическое состояние крупного рогатого скота;
  • разработка технологий, позволяющих удаленно контролировать и осуществлять подачу корма/подачу воды/процесс доения.

Обо всех проектах Петр Николаевич в ходе совещания. Также на повестке заседания обсуждались работы по развитию молочного животноводства и проектов, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, реновацию зданий, развитие фермерства и малого бизнеса.

“Сегодня производство на агропромышленных предприятиях представляет собой автоматические линии, основанные на интеллектуальных технологиях. ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподготовку сотрудников сельскохозяйственного сектора по программе “Руководство компанией по цифровой трансформации”, – отметил Петр Николаевич Афонин в ходе выступления.

Участниками встречи также стали представители АО «Племенной завод «Первомайский», Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Евразийской суперкомпьютерной и сельскохозяйственной технологических платформ, АНО «Научная школа стратегического планирования Е.Н. Ведуты», компании «Путин-Консалт», АО «Ленмилк» и ООО «Биотроф».

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