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Киев планировал провести зачистку территорий Донецкой и Луганской республик и у него были все шансы успешно справиться с этой задачей, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что в настоящий момент на Украине появилось огромное множество объектов военной инфраструктуры, к чему приложил руку Североатлантический альянс.

Аналитик напомнил, что ВС РФ с первого дня специальной операции уничтожает инфраструктуру, нанося удары по аэродромам, полигонам, складам с боеприпасами и топливом. Все это позволило бы Киеву успешно провести полномасштабное наступление на Донбасс и зачистить территории.

Кроме того, эксперт полностью уверен, что все вышеперечисленные объекты после завершения наступления ВСУ на востоке страны стали бы частью общей инфраструктуры НАТО, который вкладывал в них крупные средства.

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